Veiko Tammjärv: Eestis koomiksiga raha ei teeni, pigem teed seda entusiasmist

Koomiks "Rehepapp: novembri esimene pool" ilmus täpselt aasta tagasi ning autor Veiko Tammjärv kinnitas, et kui kuu aega puhkust välja arvata, siis tähendaski see igapäevast joonistamist. "Tunde ma täpselt ei oska öelda, aga iga päev kogu kontoritööst vabaks jäänud aeg kulus sellele, seega perekonna arvelt tuli sisustada joonistamisega."

"Põhivärv on raamatus ikkagi hall, nagu see november on, aga kuna tuleb uus tegelane juurde, kratt-lumemees, kes räägib romantilisi lugusid õnnetutest armastajatest, siis ma tahtsin tuua sisse uue värvi, mis oleks helgem, seega seal tuleb sisse helesinine kombinatsioon koos valgega," tõdes ta ja lisas, et majanduslikult põhjendatud Eestis koomiksi välja andmine ei ole. "Pigem on see entusiasmi ja enese proovile paneku projekt, kui meeldib koomiskit teha, ega miski kinni ei hoia."

Tammjärv sõnas, et nüüd leppisid nad naisega kokku, et koomiksi joonistamises tuleb nüüd väike paus. "Kahtlemata see minu viimaseks koomiksiks ei jää, aga võib-olla edaspidi midagi puhtalt enda loo põhjal, praegu ei oska veel täpsemalt öelda," mainis ta.

Võrreldes kümne aasta taguse ajaga, kui Eesti koomiksiturul ei toimunud eriti midagi, võib praegust olukorda nimetada Veiko Tammjärve arvates isegi tormiliseks ärkamiseks. "Teema areneb ja mis on eriti rõõmustav, et on Eesti autoreid, kes annavad välja oma loomingut, tundub, et see pakub ka Eesti piiri taga laiemat huvi."