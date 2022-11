Gram-Of-Fun: me ei kirjuta muusikat šablooni järgi

Eelmisel nädalal ilmus ansamblil Gram-Of-Fun debüütalbum "To The Great Unknown". Kultuurisaates "OP" rääkis bändi basskitarrist Kostja Tsõbulevski, et šablooni järgi koosseis oma muusikat ei kirjuta.

"See album on lõpuks mõistlikult tehtud," rääkis bändi laulja Kristel Aaslaid. "Ei ole üritatud üle oma varju hüpata ja kõik on mugav, mõnus ja meeldiv."

Albumi kirjutamisel osalesid kõik bändiliikmed. "Meil on arhiiv, kuhu paneme ideed, mis Gram-Of-Funile sobiksid. Sellest arhiivist teeme ühel hetkel Exceli tabeli ja valime, mis meeldib," rääkis Tsõbulevski.

Arhiivi põhjal loodud Exceli tabel jaguneb kolme gruppi: laulud, mis kindlasti plaadile lähevad, laulud, mis meeldivad, kuid millega on palju tööd, ja lood, mis pigem valituks ei osutu, kuid kui keegi võtab mõne laulu enda peale ja tõestab teistele, et see on hea lugu, võib ka see siiski albumile jõua.

"See oli tore aeg, kus pidi tõestama, et lugu peaks plaadile minema. "Lemonade Summer" oli üks tõestuslugu," märkis Aaslaid.

Laulja tõdes, et muusikat tehes on alati raske ennustada, millest hitt saab. "Me oleme vastu võtnud riskantse otsuse inglise keeles muusikat teha. Kui see ei ole just tümpsukas, vaid tehakse teises stiilis elektroonilist muusikat, siis selliste lugude puhul ei oska mitte kunagi öelda. Meie tuulelipuks on see, kas meile endale see väga lugu meeldib," selgitas ta.

"Me ei kirjuta teatud šablooni järgi. Me otsime kõlasid, mis on natukene universaalsed ja töötaksid raadios ka, aga mingi väikse oma kiiksuga," lisas Tsõbulevski.