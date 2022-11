Eesti Muusika Nädal võtab fookusesse Sumera, Kõrvitsa, Singi ja Tubina loomingu

23.–27. novembrini toimuva klassikalise kammermuusika festival Eesti Muusika Nädal võtab tänavu fookusesse Lepo Sumera, Tõnu Kõrvitsa, Kuldar Singi ja Eduard Tubina loomingu. Lisaks Tallinnas ja Tartus toimuvatele kontsertidele on võimalik festivalist osa võtta veebiülekannete vahendusel.

"Eesti heliloomingul ja interpretatsioonikunstil on austajaid ka väljaspool kodumaad, mistõttu pakume võimalust vaadata ja kuulata kontserte ka veebis. Kohapealset kontserdielamust ülekanne ei asenda, aga see on siiski heaks võimaluseks neile, kes kontsertidele tulla ei saa," rääkis festivali tegevprodutsent Kaisa Lõhmus.

Festivali viiel kontserdil esineb 38 interpreetkunstiliseks lähtepunktiks on soov pakkuda igale interpreedile võimalust leida festivali heliloojate loomingust enda jaoks kõige inspireerivam teos. Selle kaudu on muusikapublikul võimalik nautida värskeid ning kaasahaaravaid tõlgendusi tuntud ja veidi vähem tuntud eesti muusikaklassikast.

Pianist Ivari Ilja sõnul on Tõnu Kõrvits eesti heliloojate hulgas üks tema suuri lemmikuid. "Mängin tema muusikat alati väga hea meelega. Tõnu loomingus on jäetud koht ja ruum ka interpreedile, omamoodi lähenemisele. Selles on mingisugune salapärane inspiratsiooniallikas, mis ärgitab seda muusikat alati erinevalt tõlgitsema. Erilise põnevusega ootan uue, vastvalminud klaverikvinteti "Lunar X" maailmaesiettekannet koos FourEst kvartetiga. Lisaks mängin veel mõned sooloteosed ja kaks pala koos saksofonist Virgo Veldiga," rääkis Ilja oma kontserdiplaanidest.

Eduard Tubina autorikontserdil astub üles flöödimängija Pipilota Neostus. "Eduard Tubina flöödisonaati ei kuule Eesti lavadel just iga päev. Ka minu jaoks on teos uus, kuigi olen juba pikalt selle üle mõtisklenud ja sestap oli eriti hea meel, et mind mängima paluti," tõdes interpreet.

Festivali kontserdid toimuvad Tallinnas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suures saalis ja Tartus Heino Elleri muusikakooli Tubina saalis. Iga Tallinna kontsert keskendub ühele heliloojale. Avakontserdil Tartus saab kuulda valikut festivali kavast.

Festivali lõppkontserdil kuulutatakse välja Eesti Interpreetide Liidu aasta interpreedi laureaat.