Jukka-Pekka Valkeapää "Suurest noosist": filmi idee tuli ühest pildist

"Filmi idee tuli ühest pildist, mille sain ühelt sõbralt Fuengirolast. Sellel oli 60-ndates naine tänavaterrassil veebruarikuises Fuengirolas külma õlut joomas. Ta vahib õlleklaasi põhja ja on ilmselt soomlane. Selle naise pilk oli nii muljetavaldav, isegi ehmatav, nagu ta oleks vaadanud õlleklaasi põhjas oma peegeldust või minevikku," kirjeldas režissöör Jukka-Pekka Valkeapää.

Valkeapää filmis Outi Mäenpää kehastatud Marjaleena on aga hoopis võimsam naine, kelles on peidus rohkem kui esmapilgul arvata võib. Pääru Oja kehastab filmis transvestiidist endist vangi, oportunistist psühhopaati.

Oja sõnul on "Suures noosis" üle võlli groteski taga peidus inimlik sõnum. "Inimesed - teatud mõttes saamatud inimesed - unistavad helgemast tulevikust ja on nõus kõike tegema, aga see saab ainult halba kaasa tuua," kommenteeris Oja uut linateost, viidates, et inimeste egotsentrilisus võib tuua negatiivseid tagajärgi.

JP Valkeapää "Suur noos" esilinastus PÖFFi põhivõistluskavas.