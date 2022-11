Pärnu Linnagalerii aastanäitusel saab näha 60 kunstniku loomingut

Näitus avati linnagalerii tänavuse aastapreemia üleandmisega, mille pälvis Alar Raudoja, kes juhtis galeriid palju aastaid ja oli traditsioonide looja, sel aastal aga otsustas pensionile jääda. Uuele juhatajale Mareli Reinholdile oli suurnäituse korraldamine paras kondiproov.

"Meil oli sel aastal nii palju kunstnikke ja kunstiteoseid ning see väljarehatamise protsess oli tegelikult kõige põnevam. Kui tuuakse 120 kunstiteost, mis ei ole mõedud tegelikult üksteisega kõrvuti olema, siis sellest luua mingisugune lugu – see oli see kõige ägedam," rääkis ta.

Reinhold ütles, et igalt kunstnikult, kes oma tööd näitusele tõid, sai välja vähemalt üks taies. Nii oligi kunstnikel tore oma töö galeriiseinalt üles otsida ja seda avamisele kutsutud tuttavatele näidata.

Näitusel osaleb ka staažikaid kunstnikke, kel esimesest korrast on möödas rohkem kui kümme aastat. Maalikunstnik Tiina Ojaste osaleb aastanäitusel 11. korda. "Igal aastal ikka võtan osa, see on väga suurepärane traditsioon siin Pärnus. Kõik kunstnikud saavad kokku, näeme üksteist näost näkku. Muidu töötame ateljeedes omaette," rääkis maalikunstnik ta.

Näitus jääb avatuks kuni 17. detsembrini.