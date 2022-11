Elephants From Neptune avaldas muusikavideo loole "The Answer"

Neljapäeval ilmus Elephants From Neptune'i uue albumi "Boogieland" singli "The Answer" muusikavideo, millega tahavad öelda üht – rokkmuusika päästab päeva.

"Kui sellele loole sõnu kirjutasin, siis mõtlesin pidevalt inimeste peale, kes aina otsivad ja raiskavad aega, et leida seda miskit, kuigi "vastus" on neil terve aja nina ees olnud," selgitas trummar Jon Mikiver.

"Kuigi peategelane on selles videos bassimängija Rain Joona, oleks peategelast võinud meist mängida ükskõik kes. Me oleme kõik olnud erinevates eluetappides elus veidi eksinud ning video sõnum on selge – rokk päästab päeva ja me ei jäta kedagi maha."

Mikiveri sõnul on see üks neid lugusid, millest ka nende Grammy ja Oscariga auhinnatud miksija Brendan Dekora sound'i tõttu täiesti vaimustusse sattus. "Põhjusega, sest see kõlab väga mammult," sõnas ta.

Video filmis Joosep Jürisson, monteeris Sven Olters, valguskunstnik Jaakoo Rautaua.

Elephants From Neptune'i uue albumi "Boogieland" esitlustuur sai alguse 18. novembril kontserdiga Tallinnas Kinomajas ning jõuab juba reedel, 25. novembril Pärnusse Wunderbaari ja 2. detsembril Tartusse Genialistide klubisse.