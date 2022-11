Galeriide ööl avatakse Aparaaditehases kaheksa uut näitust

25. novembril toimub Tartus Aparaaditehases seitsmendat korda Galeriide öö. Õhtu jooksul on huvilistel võimalik külastada 11 erinevat näitust, millest kaheksa avatakse publikule just kunstiööl.

Aparaaditehase valges kasvuhoones avatakse Ave Palmi ja Helle Ly Tombergi tsüanotüüpia tehnikas graafika näitus "Seest ja väljast ja seest". Aparaaditehase ühiskontoris Sofa Office avatakse Kõrgema Kunstikooli Pallas maaliosakonna üliõpilaste tööde näitus "Loom minu sees". Koridorigaleriis avaneb Tiina Kraavi ristpiste tehnikas graafika näitus "Kaugel kui lind". Tartu poe valges galeriis avatakse Evi Tihemetsa näituse "Pühapäevapildid". Typa galeriis avaneb grupinäitus "Harjutused unistuste pidamiseks". Kogo galeriis avatakse Laura Põllu ja Andres Toltsi ühisnäitus "Ühised jooned, jääkaru ja elevant". Typa keskuses toimub näituse "Simple Machines" avamine ning samanimelise kõrgtrüki luuleajakirja teise väljaande esitlus

Lisaks galeriidele avavad oma uksed ka mitmed Aparaaditehase stuudiod: Stuudio 100, Taavi Novek stuudio, Dysaster Collective stuudio, Gerda Retter stuudio ja Paintbar stuudios. Tartu poes astub üles üheks õhtuks kokku tulnud Ukraina ansambel Tri Ukropa.

Samuti on võimalik osa saada mitmest tuurist. Giidi eesvedamisel käiakse läbi kõik Galeriide ööl toimuvad näitused. Madis Liplap näitab huvilistele, milline on Aparaaditehas just tema pilgu läbi ning koos Aparaaditehase programmijuhiga saab konnata mööda kunagise majakunstniku Mark Kalpini jälgi.