Galeriide öö viib külastajad ka raskesti leitavatesse kohtadesse

Tartus sai hoo sisse galeriide öö. Tartu Aparaaditehases ja selle ümbruses asuvad galeriid on tavapärasest kauem avatud ning püsti on pandud ka pop-up näituseid.

Galeriide öö eesmärk on kunst inimesteni viia. Nii toimuvad reedel mitmed tuurid, mis viivad külastajad ka galeriidesse, mida esmapilgul ei märka.

"Kindlasti on võimalik avastada näiteks uuemad galeriid. Ajuokse galerii, mis paikneb keldris ja on ka suhteliselt raskesti leitav, aga väga põnev. Selline väga noor ja värske galerii," kirjeldas Kogo galerist Liina Raus "Aktuaalsele kaamerale".

Kogo galeriis täna avatav näitus "Ühised jooned, jääkaru ja elevant" toob kokku Laura Põllu ja Eesti kaasaegse kunsti klassiku Andres Toltsi teosed. Kuraator Šelda Pukite sõnas, et inspiratsiooni sai ta Põllu ja Toltsi loomingu sarnasusest.

"Kuigi teadlikku mõju pole kunagi olnud, on seal midagi. Elemendid, see, kuidas nad kindlaid asju näevad, kuidas nad maastikku tajuvad ja segavad sinna sürrealistlikke elemente. See on väga huvitavalt sarnane, kuigi nad on muidugi täiesti erinevad artistid," selgitas Pukite.

Ka kunstnik Laura Põld ise tõdes, et tema ja Toltsi loomingus on sarnased jooned olemas. Praeguse näituse tööd said tehtud aga just ühisosale mõeldes.

"Ma vaatasin päris palju kompositsiooni ülesehitust, ja värvid on käsitsi tehtud vaipade puhul paljuski laenatud nende kolme maali pealt. See tõesti mingis mõttes oli nagu ruumi tulek nendest kolmest maalist, ma kindlasti ei oleks selliseid töid teinud väljaspool seda näituseprojekti."

Aparaaditehase rõdugaleriis on aga Berliinis residentuuris käinud kunstnike grupinäitus "Harjutused unistuste pidamiseks". Kuraator Anita Kodanik rääkis, et näitus annab edasi kunstnike residentuuriaegseid olekuid ja tundeid.

"Siin on natuke näidatud kõiki töid, mis on tõukunud sellest residentuuri kogemusest ja üks teema, mis siin läbi käib, on enda otsimine ja leidmine rahvusvahelisel kunstiväljal."

Galeriide öö programm reedel kella 23-ni.