Tartus avatakse nelja balti naiskunstniku rühmanäitus

Naiste sõpruse ideaale, pingeid ning ootuseid käsitlevad neli naiskunstnikku nii video, foto kui ka installatsiooni vormis. Agne Jokse esitab oma videos kirja, millest kostub ühiskondlikku survet väärtustada sõprussuhete asemel paarisuhteid.

"Me tahame tutvustada mitte ainult noori kunstnikke, vaid ka noori kuraatoreid ja Brigit Arop on üks neist," rääkis Kogo galerii kuraator ja rahvusvaheliste projektide juht Šelda Pukite. "Ta on töötanud juba mõnda aega naiste sõpruse teemaga. Nii argine ja tavaline kui see ka ei tundu, on see tegelikult väga keeruline teema."

Kui Cloe Jancise uued fotod põimunud kehadest räägivad hoitud olemise tundest, siis Anna Trelli teos kutsub kirjutama mõnele endisele või praegusele kaaslasele kirja. Diana Tamane altarilaadne teos viitab aga sõbrale kui iseendale. Ühtlasi sisaldab see fotograafi esimesi katsetusi keraamika vormis.

"Nad on nii sõbrad kui ka kaksikud. Nad on sarnased, aga samas ka erinevad," kirjeldas Tamane oma teost, lisades, et see kujutab kõiki naiselemente, mida ta näituse külastajatele demonstreerida soovis.

Esimene näitus Kogo galerii 2023. aasta programmis on pealkirjaga "Kväärime ära".

"Klassikaliselt mõistetakse sõna kväärima queer-liikumise osana ning see on seotud seksuaalse identiteediga, kuid me tahtsime seda laiendadaja rääkida maailma kväärimisest," sõnas Pukite. "Räägime, kuidas me saaksime olla voolavamad, erineda, julgeda eksida. Võtta omaks miskit, mida peetakse kõrvaliseks, mida ei mõisteta hästi."