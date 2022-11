"Sõna on laval" uus osa võtab luubi alla monoloogi Gorki näidendist

Sel nädalavahetusel on Vikerraadio ja Klassikaraadio eetris uus saade sarjast "Sõna on laval", mille keskmes on Satini monoloog Maksim Gorki näidendist "Põhjas".

1968. aastal jõudis publikuni "Põhjas" lavakunstikateedri III lennu diplomitööna – see Grigori Kromanovi lavastus on Eesti teatriloos legend, kus Satini rollis oli Jaan Tooming. Teatriloolane Lea Tormis on kirjutanud raamatus "Kromanov": "Satini monoloog inimesest vallandas ovatsioone ja šokeeris. Pidigi šokeerima. Äraleierdatud, äratsiteeritud, devalveerunud sõnad, mis tuli puhastada neile sadestunud võltspateetikast, et eituse eitusest jõuda uuesti tõelise tähenduseni."

50 aastat hiljem, 2018. aastal esietendus "Põhjas" Linnateatri Põrgulaval, lavastajaks Uku Uusberg. Taas-esietendus see sügisel 2021 Salme Kultuurikeskuse suurel laval. Uusbergi lavastajateel kuulub "Põhjas" vene klassika triloogiasse: 2017 esietendus Eesti Draamateatris Anton Tšehhovi "Ivanov" ja 2019 Maksim Gorki "Päikese lapsed", lavakunstikooli 29. lennuga.

"Põhjas" tegevuspaik on koopataoline keldrikorrus, öömaja kodututele. Uusbergi lavastuses ja Martin Miksoni kujunduses viibitakse kiriku keldris.

Raadioteatri saatesarjas "Sõna on laval" arutlevad näidendi ja lavastuse aegumatutel teemadel lavastaja Uku Uusberg ja näitleja Alo Kõrve, kes esitab Satini monolooge näidendi 4. vaatusest.

Saatesarja "Sõna on laval" uus osa kõlab esmakordselt Vikerraadios laupäeval, 26. novembril kell 19.05 ja pühapäeval, 27. novembril kell 15.05 Klassikaraadios. Autor on Pille-Riin Purje. Helirežissöör Külliki Valdma.

Kõik "Sõna on laval" osad on kuulatavad Jupiteris.