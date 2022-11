Minimal Wind debüütalbumist: asju, millest kirjutada, oli palju

"Fantastilised, laes. Me oleme sellesse terve aasta oma elust pannud. Oleme väga rahul selle tööga," kirjeldas bänd "Aktuaalsele kaamerale" tundeid seoses albumi väljaandmisega.

"Pärast Eesti Laulu hakkasid tulema kontserdikutsed, nii et teadsime, et meil on kahe kuu pärast esinemine, ja meil on üks lugu ning peame kokku panema tunniajase kava," meenutas bändi kitarrist ja laulukirjutaja Taavi-Hans Kõlar.

"See võttis kogu meie aja ja tähelepanu ära ja pani meid hoolega tööle. Meil oli küllaltki värvikirev aasta, palju inspiratsiooni ja asju, millest kirjutada. Ja selle käigus me õppisime üksteist loominguliselt ka tundma. Meil on isegi bändi ajastulood välja kujunenud," jätkas ta.

See žanr, mis on välja kujunenud, on nende viie eeskuju fusioon, selgitas Kõlar.

"Tegelikult see, mis me üritame teha, on ajatu kunst. Midagi, mis ajas püsib. Tundub, et selle jaoks pole hea trende järgida, vaid luua midagi originaalset. Ja kõige parem viis selleks on teha midagi, millesse me ise täielikult usume."