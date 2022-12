Pildid: Collegium Musicale esines Itaalias Trento filharmoonias

Teisipäeval andis Eesti kammerkoor Collegium Musicale kontserdi Itaalias Trento filharmoonias. Kavas oli Arvo Pärdi, Veljo Tormise, Erkki-Sven Tüüri, Tõnu Kõrvitsa ja Pärt Uusbergi looming. Samuti tuleb ettekandele itaalia helilooja ja tšellisti Nicola Segatta muusika "We offer you body and flesh" filmile "Forests".

"Tegemist on väga huvitava ja pikaajalise koostööga, mis on kestnud alates koroona-ajast ja sellel aastal jõudmas lõpule – mais esilinastus Trento filmifestivalil "Forests", mille muusika eelmisel suvel salvestasime ja nüüd kõlas see muusika ka elavas esituses," ütles Collegium Musicale dirigent Endrik Üksvärav.

Trento filharmoonia kontsert eesti heliloojate loominguga pani punkti filharmoonia sügishooaja sarjale, mille avalöögi tegi septembris The Tallis Scholars. "Vaadates sügishooaja esinejaid on loomulikult heameel selles loetelus olla. Samuti on rõõm tutvustada siinsele publikule eesti heliloojate muusikat," lisas Üksvärav.