Pildid: Draakoni galeriis avati Briti kunstnik Bob Bicknell-Knighti näitus

Draakoni galeriis avati Eestis resideeruva Briti kunstniku Bob Bicknell-Knight'i näitus "Raamistik", mille keskmes on kunstniku seni suurim, töömahukaim ja tehniliselt ambitsioonikaim skulptuur, mis on teatud mõttes endiselt valmimisjärgus.

Bicknell-Knighti skulptuurides on midagi kummaliselt tuttavlikku. Neis võib ära tunda oreli juhtpuldi, seinakella või lühtri, kuid sama hästi võiksid need olla arhitektuursed maketid, mõne tundmatu hoone fassaadilt eemaldatud detailid või müstilised tugistruktuurid, mille tegelik otstarve jääb tabamatuks.

Need on objektid, mis näivad kuuluvat kuhugi mujale, kuid kuhu täpselt, on keeruline öelda. Nende vormides võib aimata nii sakraalarhitektuuri kui ka industriaalseid ehitisi, nii kauget ja spekulatiivset minevikku kui ka mõne düstoopilise paralleelreaalsuse tulevikku.

Kunstniku loomingus põimuvad virtuaalne ja füüsiline maailm. Tema teoste lähtekohaks võivad olla arvutimängudest leitud või nende visuaalsest keelest laenatud objektid, mis omakorda jäljendavad pärismaailmast pärit elemente.

Need on esemed, mille algne otstarve on virtuaalses keskkonnas muutunud või sootuks kadunud. Kellad, mis ei näita aega, või objektid, mille olemasolul pole muud põhjendust, kui muuta väljamõeldud maailm usutavamaks. Virtuaalsest keskkonnast välja tooduna omandavad need uue, füüsilise kohalolu, kuid mitte tingimata selgemat tähendust. Pigem vastupidi: tuttavad vormid muutuvad veelgi võõramaks, justkui oleksid need läbinud mitu erinevat reaalsust, kaotades teel midagi oma algsest olemusest ja omandades midagi uut.

Aeg on Bicknell-Knighti loomingus läbiv, kuid mitte alati üheselt hoomatav teema. See avaldub nii seisma jäänud kellades, põlevates küünaldes kui ka objektide näilises kulumises. Samavõrd olulised on kontrolli ja funktsionaalsuse küsimused. Mis juhtub, kui ese, mis peaks midagi tegema, seda enam ei tee? Kui valgusti vajab ise valgustamist või kell eksisteerib maailmas, kus aeg ei liigu?

"Raamistik" toob vaataja ette objektid, mille päritolu, otstarve ja ajaline kuuluvus jäävad lahtiseks. Need võivad olla jäänukid millestki ammu kadunust, killud veel olematust tulevikust või hoopis esemed maailmast, mida pole kunagi olemas olnud.

Bob Bicknell-Knight (snd 1996, Ipswich, Ühendkuningriik) on Tallinnas tegutsev Briti kunstnik ja kuraator, kelle looming liigub digitaalsete ja füüsiliste maailmade piirimail. Ta töötab skulptuuri, installatsiooni, maali, video ja digitaalsete keskkondadega, uurides aja, kontrolli ja lagunemisega seotud küsimusi. Tema loomingus on olulisel kohal arvutimängude maailmad, nende toimimisloogika ning viisid, kuidas virtuaalsed keskkonnad peegeldavad ja moonutavad meie arusaamu tegelikkusest.

Bicknell-Knight on lõpetanud Chelsea College of Artsi Londonis ning õpib praegu Eesti Kunstiakadeemia kaasaegse kunsti magistriõppes. Tema isikunäitused on toimunud muu hulgas Londonis, Berliinis, Pariisis, Kopenhaagenis, Klaipėdas, Sofias, Brnos ja Kasselis. Lisaks kunstnikutööle on ta 2016. aastal loodud digitaalsele kunstile keskenduva platvormi isthisit? asutaja ja juht, olles selle kaudu teinud koostööd sadade kunstnikega ning kureerinud näitusi Euroopas ja Ameerika Ühendriikides.

Näituse kuraator on Reimo Võsa-Tangsoo.

Näitus on avatud 6. detsembrini 2026.