Vanemuise teatri loomenõukogu jagas kolleegipreemiaid

Loomenõukogu draamapreemiaga tunnustati draamanäitlejat Hannes Kaljujärve tema rollide eest lavastustes "Galilei elu", "Inspektor tuleb" ja "Tõrksa taltsutus". Kolleegide sõnul on Kaljujärv legend, kellelt on tohutult õppida – sellise näitleja ja isiksuse olemasolu teatris on rikkus.

Balletipreemia laureaat on balletisolist Olivia Lenssens, kes pälvis preemia erakordselt sügava ja tehniliselt täiusliku esituse eest Pjotr Tšaikovski balletis "Pähklipureja ehk Imeline jõuluöö".

Muusikapreemia pälvis kauaaegne Vanemuise sümfooniaorkestri kontsertmeister Kristel Eeroja-Põldoja. Kolleegide sõnul on Eeroja-Põldoja pühendunud kolleeg nii proovisaalis, laval, orkestriaugus kui ka puhkenurgas. Lisaks arvukatele artistlikele soolodele on ta andnud erinevatel aegadel olulise panuse orkestri kunstilisse arengusse juba läbi mitme aastakümne.

Tehnilise töötaja preemia sai kunstnik-butafoor Ain Austa, kes on inspireerivalt, põhjalikult, metoodiliselt ning süsteemselt säilitanud ja arhiveerinud lavakujunduse kavandeid. Teatri sõnul on Austa laiade teadmistega, väga põhjalik ja hooliv kolleeg ning tunnustatud oma ala ekspert ka väljaspool Vanemuise teatrit.

Administratiivtöötaja aastapreemia vääriliseks tunnistati teatri kassapidaja Hiie Kirsimäe. Kolleegide sõnul on Kirsimäe oma vaiksel ja töökal moel inimene, kes säilitab tasakaalu ja positiivse oleku ka kõige keerulisemate klientidega.