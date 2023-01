Vanemuine toob kolmes linnas kontserdilavale filmimuusika paremiku

Vanemuise teatri muusikajuht ja peadirigent Risto Joost ütles, et filmimuusika oli seni ainuke valdkond, mis Vanemuise muusikateatri repertuaaris veel katmata oli. "Barokkooperi, klassikalise ooperi, opereti, muusikalide, sümfooniaorkestri kontsertide ja teiste muusikaosakonna lavastuste kõrval on muusikateatri repertuaar tänu sellele kontserdile nüüd täielik."

Kontserdi kunstilise juhi, Vanemuise teatri dirigendi Martin Sildose sõnul lähtuti kontserdikava koostamisel peamiselt kahest tegurist: helilooja ja pianisti Andrus Rannaääre filmimuusika seadetest ning nii dirigendi enda kui ka solistide isiklikest eelistustest.

Vanemuise teatri sümfooniaorkestri esituses kõlab näiteks Howard Shore'i kirjutatud muusika "Sõrmuste isanda" esimesele triloogiale. "Shore on kirjutanud muusikasse väga ilusad ja võimsad kõlavärvid, mida püüame koos sümfooniaorkestriga publikuni tuua. Orkestri esituses annavad emotsionaalse laengu kindlasti ka tuntud muusikalised episoodid filmist "Jurassic Park" ning sügava mulje jätab loodetavasti ka Hans Zimmeri muusika filmile "Terasmees"," rääkis Sildos.

Dirigendi hinnangul on kontserdi pärliks aga solistid. "Hanna-Liina Võsa valdab vokaalselt väga laia spektrit. Tema esituses kuuleb olemuselt väga erinevaid lugusid, nende hulgas "Evergreen" filmist "Täht on sündinud". Laval on ka Uku Suviste, kelle esituses kuuleb näiteks Seali laulu "Kiss from a Rose" maailma kinolinasid vallutanud kassahiti "Batman igaveseks" heliribalt,"" kirjeldas Sildos.

Laval astub üles Vanemuise teatri võrratu draamanäitleja Saara Nüganen, kes avab kontserdil oma laulja poole. "Tema esituses kuuleb näiteks Helgi Sallo poolt kuulsaks lauldud Eino Tambergi teost "Su silmad on külmad" filmist "Mis juhtus Andres Lapeteusega?". Kontserdi lavastaja, õhtujuhi ja solistina on publiku ees Vanemuise ooperi esitenor Rasmus Kull. Kulli esituses saab kuulda näiteks "Tagametsa tangot" filmist "Siin me oleme" ning filmi "Briani elu" hitti "Always Look on the Bright Side of Life"," loetles dirigent.

Instrumentaalsolistina on laval Vanemuise sümfooniaorkestri kontsertmeister Kristel Eeroja-Põldoja, kes mängib viiulil Šostakovitši romanssi filmist "Kiin". Viiulisolistina on laval ka orkestri abikontsertmeister, Austraaliast pärit Liam Keneally. "Kui sain teada, et tema vanaonu Thomas Keneally kirjutas raamatu "Schindleri nimekiri", olin kindel, et Liami esituses peab kõlama üks kuulus ja mõjus heliteos samanimelisest filmist," rääkis Sildos.

Kodumaise kino austajate kõrva paitavad lood filmidest "Supilinna salaselts" ja "Arabella, mereröövli tütar". Teiste hulgas kõlab ka valik Ameerika helilooja Henry Mancini filmimuusikahittide seast.

Filmimuusika kontserdid toimuvad 19. ja 20. jaanuaril kell 19 Tartus Vanemuise teatri suures majas, 22. jaanuaril kell 17 Pärnu kontserdimajas ning 25. jaanuaril kell 19 Paide muusika- ja teatrimajas.