Vanemuises esietenduv "Peeter ja Hunt" õpetab lastele muusikaga seoste loomist

Teisipäeval esietendub Vanemuise teatri väikeses majas Sergei Prokofjevi muusikaline muinasjutt "Peeter ja Hunt". Koostöös sümfooniaorkestriga tutvustab see varjuteatri vormis kõige nooremale publikule muusikainstrumente.

Lastele ja noortele suunatud visuaalteatraalne muusikatund õpetab noorele teatrikülalisele, kuidas muusikat kuulata, millised pillid orkestrikoosseisus on ja mis häält nad teevad.

Hariduslikku teatrilavastust raamib lugu Peetrist, Pardist, Hundist ja teistest tegelastest. Lavastajad on Katrin Pärn ja Janek Savolainen. Vanemuise sümfooniorkestrit dirigeerivad Taavi Kull ja Martin Sildos.

"See on mõeldud tutvustavaks teoseks lastele või noortele, kes esimest korda puutuvad kokku klassikalise muusikaga. Meie oleme lihtsalt sellele lisanud ka sellise pildirea," selgitas Katrin Pärn.

Janek Savolaineni sõnul ei õpetata vaatajaid muusikat õigesti kuulama, vaid antakse arusaam, kuidas erinevaid muusikaga seotud lülisid kokku panna. "Kui sa teinekord midagi sarnast kuulad, hakkab pilt jooksma," sõnas ta.

Savolaineni sõnul on väga vajalik, et laste esimene teatrikogemus oleks täis maagiat, sest siis tahab laps edaspidi veel teatrisse tulla. "Väga vajalik on noortele pille, muusika kuulmist ja nägemist õpetada," märkis ta.

Lavastuse muusikajuhi Taavi Kulli sõnul on Sergei Prokofjevi orkestrisüit meisterlikult kirjutatud ning laste jaoks kaasahaarav. "Igal noodil on oma artikulatsioon, mis loob hästi erksa ja omanäolise karakteri," märkis Kull.