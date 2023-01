Vanemuise lavale jõuab muusikaline muinasjutt "Peeter ja Hunt"

"Sisuliselt on see muusikatund, kus tutvustame pille ja õpetame muusikat kuulama ning visualiseerima seda heli, mis Vanemuise sümfooniaorkester ette mängib," selgitas lavastaja Janek Savolainen.

"Kui flöödilt kõlab kindel muusikaline fraas ja laps näeb samal ajal laval linnukest, tekib muusika ja visuaalse vahel seos ning laps võib edaspidi hakata ka teisi muusikateoseid enda jaoks pildiliselt mõtestama," tõi ta näiteks.

Lavastaja sõnul on vari kõige lihtsam ja ka kõige vanem teatri tegemise vahend. "Varjuteater võimaldab paaril inimesel kõik tegelased ära mängida: me ei pane teist kostüümi selga, vaid vahetame maske. See on natuke maagiline ka, kui need tegelased ekraanile tekivad," nentis ta.

Savolaineni sõnul on väga vajalik, et laste esimene teatrikogemus oleks täis maagiat, sest siis tahab laps edaspidi veel teatrisse tulla. "Tähtis on, et oleks teatripubliku juurdekasvu – et tekiks teatris käimise harjumus ja see komme ei kaoks."

Varjuteatri vormis on laval seitse tegelast: Vanaisa, Poiss, Hunt, Kass, Part, Linnuke ja Jahimees, keda kehastavad Aivar Kallaste, Janek Savolainen ja Julia Kaškovskaja. Jutustaja rollis on Katrin Pärn. Vanemuise sümfooniaorkestri ees seisab lavastuse muusikajuht ja dirigent Taavi Kull või dirigent Martin Sildos.