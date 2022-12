Galerii: Vanemuises algasid Anton Tšehhovi "Kirsiaia" proovid

"Tšehhov nimetab oma äärmuslikku melanhooliasse kalduvaid näidendeid ise hoopis komöödiateks. See osutus räägib nii mõndagi Tšehhovi loomingu kohta laiemalt: nutu sees on alati naer, lootusetuses lootus, lõpu sees algus, kurbuse sees ilu. See teeb tema näidendite tegelased elusaks, inimlikuks ja armsaks," märkis lavastaja Priit Strandberg.

Laval astuvad üles Piret Laurimaa, Linda Porkanen, Karol Kuntsel, Andres Mähar, Ken Rüütel, Margus Jaanovits, Marika Barabanštšikova, Jüri Lumiste, Lena Barbara Luhse, Aivar Tommingas, Kristjan Üksküla (Theatrum), Helo Kaplinski, Margus Kits, Gustav Nikopensius, Tobias Pilv, Einar Susi ja Martin Metsanurk.

Näidendi tõlkijad on Ernst Raudsepp ja Toomas Kall. Kunstnikutööga toetab lavastajat Liisa Soolepp ning valguskunstnikuna annab panuse Margus Vaigur Endla teatrist. Lavastajatöö kõrvalt on Priit Strandberg ka muusikalise kujundaja rollis, seda kahasse Ele Sonniga. Liikumisjuht on Marika Aidla.