Vanemuises esietendub Anton Tšehhovi "Kirsiaed"

Lavastaja Priit Strandbergi sõnul võib "Kirsiaiaga" proovisaalis töötades tajuda õnne ja kurbust korraga – materjal on haruldaselt põnev, aga lõpuni seletamatu. "Kõik, mis me proovisaalis räägime, tundub ühel hetkel liiga lihtne, liiga inimlik. Põhiline tuksub kogu aeg kusagil mujal, mingis tervikus, nagu aknast paistev viirastuslik kirsiaed, mille ilu vaataja kunagi ei näe, vaid ainult aimab," kirjeldas ta.

Lavastaja sõnul on kõik tegelased korraga armsad, jumalikud ja kaunid ning teisel hetkel labased, õnnetud ja lootusetud. Ühel hetkel räägib see lugu väärtustest, uuest ja vanast, sünnipärast, järgmisel hetkel Jumalast, armastusest, üksindusest. "Kogu näidendi õhustik on justkui klaasist, kus igast üleliigsest noodist tekkinud vibratsioon purustab kristallist lossi," tõdes Strandberg.

Sel laupäeval esietenduv Vanemuise lavastus on näidendi kümnes lavaversioon Eestis sellel sajandil. Vanemuise teatrilaval oli näidend viimati Mati Undi lavastajatööna aastal 2001.

Näitlejatena on laval Piret Laurimaa, Linda Porkanen, Karol Kuntsel, Andres Mähar, Ken Rüütel, Margus Jaanovits, Marika Barabanštšikova, Jüri Lumiste, Lena Barbara Luhse, Aivar Tommingas, Kristjan Üksküla Theatrumist ning Jakobi Mäe Teatristuudio vilistlane Helo Kaplinski. Väiksemates rollides teevad kaasa veel sama stuudio vilistlased Gustav Nikopensius, Tobias Pilv, Einar Susi ja Martin Metsanurk ning muusik Margus Kits.

Ernst Raudsepa 1947. aasta tõlget on kaasajastanud Toomas Kall. Kunstnikutööga toetas lavastajat Liisa Soolepp ning valguskunstnikuna andis panuse Margus Vaigur Endla teatrist. Lavastajatöö kõrvalt on Priit Strandberg ka muusikalise kujundaja rollis, seda kahasse Ele Sonniga. Liikumisjuht on Marika Aidla.