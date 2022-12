Galerii: Vanemuises algasid lastemuusikali "Sipsik" proovid

Anu parim sõber, rääkiv ja seiklustesse sattuv musta kahuse pea ja triibulise kostüümiga nukk Sipsik on rõõmustanud lugejaid alates 1962. aastast. Enam kui 60 aastat hiljem astub Sipsik esmakordselt Vanemuise lavalaudadele.

"See on suur lugu sõprusest, usaldusest ja võimatute asjade võimalikuks saamisest. Me riivame õrna puutega ka pärimuslikku maailma, kus lisaks inimestele saavad oma hääle nukud, loomad ja linnud. Sündmuste keskpunktis on loomulikult meie oma südikas sinimustvalge Sipsik," rääkis lavastaja Maria Annus.

Sipsiku rollis näeb laval Kaarel Targot (Must Kast), Anu rollis Saara Piusi (Rakvere teater). Marti kehastab Ott Raidmets (Endla) või Kaarel Pogga. Isana on laval Veikko Täär (külalisena) ja emana Karin Tammaru (Endla). Vanaema rollis Merle Jalakas. Laval on ka Rasmus Kull, Simo Breede, Laura Niils (Must Kast) jt. Muusikat teevad Vanemuise ooperikoor, sümfooniaorkester ja bänd.

Muusikalis kõlab Ewert Sundja ja Tauno Aintsi helilooming Priit Strandbergi laulusõnadele. Lavastuse muusikajuht on Taavi Kull, kunstnikutööga toetab Iir Hermeliin, koreograaf on Heili Lindepuu, valguskunstnik Margus Vaigur (Endla), videokunstnik Taavi Varm ja helirežissöör Lauri Kool.

"Sipsik" esietendub Vanemuise teatri suures majas 18. veebruaril 2023.