Ilmus Manfred Kalmsteni fantaasiaromaan "Täheraua saaga"

Ulmesarja Orpheuse Raamatukogu 66. raamatuna äsja ilmunud "Täheraua saaga" on põhjamaine fantaasialugu kahest vennast ja nende õest, Turmavalla sohinguööl sigitatud tüdrukust, ning emast, kes peab südatalvises metsas sünnituse järgselt langetama otsuseid, mida ükski ema kunagi langetama ei peaks. Ja mõistagi sekkuvad inimeste ellu ning toimetamistesse ka jumalad.

"Juba maast madalast on mind paelunud Põhjala saagad ja antiiktragöödiad," on autor tunnistanud. "Täheraua saaga" on aupaklik kummardus põhjala saagadele, müütidele ja muinasjuttudele, selgitas Kalmsten.

Raamatusarja koostaja Raul Sulbi kinnitusel võib mõlema motiive leida ka sellest teosest, mis asetab karmis varakeskaegses fantaasiamaailmas vastamisi kaks venda ja nende õe.

"Aga võib-olla on see lugu eelkõige hoopis kahest veripunaste ruunidega taprist, mis otsivad oma õiget omanikku ning ajavad tülli vennad ja õe," lisas Sulbi.

Raamatu mustvalged illustratsioonid on teinud kunstnik Liis Roden, kaanepildi autor on kunstnik Meelis Krošetskin.

Manfred Kalmsteni pseudonüümi kasutav autor tuli kirjandusse lühijuttudega 2012. aastal, tema auhinnatud debüütkogumik "Raske vihm" ilmus aastal 2020. Tunnustust jagus ka möödunud aastal Orpheuse Raamatukogus ilmavalgust näinud jutukogule "Kaarnalaul", mis kirjeldas Aekadioni impeeriumi hävingut ja selle tragöödiani viinud peategelaste isiklikke ambitsioone.

Viimasest viiest aastast neljal on Kalmsten pälvinud oma lühiproosaga Eesti ulmeauhinna Stalker (2018, 2020, 2021, 2022). Novembrist 2022 on Manfred Kalmsten ka Eesti kirjanike liidu liige.

Orpheuse Raamatukogu on aastast 2011 ilmuv kirjastuse Fantaasia pehmekaaneline ulmesari, mis avaldab nii ulmeklassikat (Isaac Asimov, Ray Bradbury, Arthur C. Clarke, Robert A. Heinlein, Ursula K. Le Guin, vennad Strugatskid), Eestis vähem tuntud autoreid (Brain Aldiss, Joe Haldeman, Fritz Leiber) kui ka nüüdisulmet (Aliette de Bodard, Alastair Reynolds, Charles Stross). Sarja koostab Raul Sulbi.