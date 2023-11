Ilmus viiekordse Stalkeri laureaadi jutukogu "Götterdämmerung"

Jutukogust leiab tekste, mis žanriliselt esindavad linnafantaasiaid, aurupunki, kangelasfantaasiaid ja postapokalüptikat. Kogumiku märksõnaks on lootus, selle tekitamine ja hoidmine. Kalmsten lasuub kogumiku eessõnas, et kui oskaks vastaks küsimusele, kes on inimene, siis ta teeks seda, ent väidab, et kuna ta ei tea, siis ta parem ei üritagi. Siiski võib nii mõnestki kogumiku loost leida sellele küsimusele osalist vastust.

Kirjaniku enda sõnul on uue kogumiku lood võrreldes eelmise jutukoguga pärit lühemast loomeperioodist ning seetõttu ehk tasemelt ühtlasemad. Raamatu kaheksast tekstist viis ilmuvad esmakordselt, kolm on varem avaldatud perioodikas – veebiajakirjas Reaktor ning ulmealmanahhis "Täheaeg 22. Kalifaadi viirastused".

Manfred Kalmsteni auhinnatud esikkogu "Raske vihm" ilmus 2020. aastal, oma debüüdi tegi autor perioodikas aastal 2012. Ulmeauhindu on pälvinud ka Orpheuse Raamatukogus ilmunud fantaasialood "Kaarnalaul" (2021) ja "Täheraua saaga" (2022).

Kogumiku kaanepildi autor on Liis Roden, raamatu on toimetanud Kati Metsaots.