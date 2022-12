Ergo Kuld uuest spordiseriaalist: siia jagub pinget ja teravaid momente

Meediamaja sporditoimetuse siseelust rääkivas seriaalis mängib peaosa Janek Joost, kõrvalosas astub üles Tõnis Niinemets.

"Minu karakter on sporditoimetusejuhataja. Selline noor, ise ta ütleb enda kohta tagasihoidlik, aga edasipüüdlik," rääkis Niinemets "Aktuaalsele kaamerale".

Niinemets, kes hiljuti ka päriselus sporditoimetuse tööga kokku puutus, juhtides saadet "Jalgpalli MM Katarsis" ütleb, et spordivaldkond on talle tuttav.

"Spordiuudised on asi, mis tuleb õhtuti ära vaadata, kõik suurvõistlused tuleb ära vaadata. Tagasihoidlikult ütlen, et ma olen keskmisest suurem spordivaataja. See on natuke isegi läinud üle käte vahepeal," jätkas ta.

"Ma jälgin kõike, mis spordis toimub. Ma arvan, et jalgpalli MM kogemus oli küll tore asi, see andis kokkupuute sporditoimetuse kui sellisega. Aga sport ja need inimesed, kes siin töötavad, on tuttavad juba varasemast ajast ja eriti läbi teleekraani."

Et võtted toimuvad ERR-i sporditoimetuses, saab inspiratsiooni ammutada otse.

"Mõjutanud mind selle rolli juures pigem pole, kui et pigem mul on selline aukartus, sest see, mida nad teevad, on midagi väga imelist. Nad on kõik ikka kõvad profid," tunnistas peaosatäitja Janek Joost.

1. jaanuaril esilinastuv sari on režissöör ja produtsent Ergo Kulla sõnul komöödia, kuhu jagub ka pinget ja teravaid momente.

"See on üks põnev keskkond ja põnev keskkond ka vaataja jaoks. See on nii kirglik, et vaatajal on kindlasti põnev vaadata, kuidas see elu siin kaadrite taga toimub ja kuidas, millise innu ja milliste ohvritega inimesed oma tööd siin teevad," jätkas Kuld.

Sarjas astuvad üles veel ka näitlejad Ursula Ratassepp, Ülle Kaljuste ja Martin Korb.

Sarja esimest osa näeb ETV ekraanil 1. jaanuaril, järgmised osad tulevad esmalt näitamisele veebikanalis Jupiter.