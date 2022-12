Andrei Liimets: "Avatari" teise osa kolmetunnine kestus ei ole põhjendatud

Liimetsa sõnul "Avatari" järjeloost rääkimisest mööda ei pääse. "Esimene "Avatar" on üks kõigi aegade enim sisse toonud filme ja teine osa on pikalt valminud, jõudes vaatajate ette 13 aastat pärast esimest osa, lisaks on see üks kõigi aegade kallimaid filme ning üks kõigi aegade tehniliselt keerulisemaid filme, sest lavastaja James Cameron armastab tehniliste vahendite piire nihutada, aga kas ta ka sisuliselt väärt on, et temast nii palju räägitakse, on palju kaheldavam," mainis ta.

Värske linateose üle kolmetunnine kestus tema arvates põhjendatud ei ole. "Ilmselt on kogu see aeg, mis seda filmi on ette valmistatud, läinud suuresti eriefektide ning tehnilise poole, mitte stsenaariumi alla, mis võiks olla oluliselt voolujoonelisem," ütles ta ja tõdes, et "Avatari" fännide jaoks on võlu maailmas, mida avatakse varasemast veel põhjalikumalt.

"James Cameron on rääkinud võrdlustest "Sõrmuste isandaga", aga paraku pole selles Pandora maailmas, kus tegevus toimub, nii palju võlu ja rikkalikkust, kui on Tolkieni loomingus, mistõttu jäävad ka tegelased üheplaaniliseks ning ma pean möönma, et jõudsin vaatamise ajal mõelda sajast muust asjast," kinnitas filmikriitik ja lisas, et kolm tundi on selle materjali jaoks veidi liiga palju.

Andrei Liimetsa sõnul on omaette küsimus see, kui hästi uuel "Avataril" ikkagi läheb. "Kulud on olnud nii metsikud, siin räägitakse isegi kahest miljardist dollarist, mille see film peaks tagasi teenima, et üldse oma kulud tagasi teenida, aga see on üldse summa, mille on läbi aegade neli-viis filmi sisse toonud, see on pöörane risk, mida ilmselt ainult James Cameron saakski võtta."

"Paraku jõuab "Avatari" uus osa kinodesse hoopis teisel ajal kui esimene osa, pärast pandeemiat on paljudel inimestel kadunud kinoharjumus ning lisaks see kolm tundi ja peale ei tuleks ilmselt vaatajanumbritele kasuks, aga saab olema põnev näha, kuidas filmil kinodes läheb ja kas ta ka need kulud tasa teenib," tõdes ta.

Pärast pikka pausi, kui kinodes enam 3D-filme näha ei saanud, jõuab "Avatar: vee olemus" vaatajate ette ka üksikute 3D-seanssidega. Liimets aga usub, et 3D on praeguseks siiski otsapidi surnud katsetus. "2009. aastal tundus, et see saab olema uus suur trend, mõned tuntud 3D-filmid on ka olnud pärast "Avatari" nagu "Hugo" ja "Pii elu", aga tegelikult aastaid pole me neid 3D-prille kinodes kandnud ja mul on raske näha, et "Avatari" teine osa seda muudaks," sõnas ta ja lisas, et ilmselt ei olnud see ka Cameroni eesmärk, kuna suur osa seansse on vanas heas 2D-s. "Pigem see 3D on lisand, rohkem on mindud arvutiefektide arendamise ja kõrge kaadrisageduse teed."