"Avatar: Vee olemus" on kogunud Eesti kinolevis üle 150 000 külastuse

Edukat kinolevi jätkab ka animafilm "Saabastega kass: viimane soov", mis on kogunud 49 972 kinokülastust. Endiselt on tabelis ka "I Wanna Dance With Somebody" (9 947 külastust), "Erik Kivisüda" (30 437 külastust) ja "Plahvatuslik pulmapidu" (6 586 külastust).

Uute tulijatena jõudsid tabelisse Guy Ritchie värske linateos "Missioon "Fortuuna": suur pettus", mis kogus avapäevadega 5 338 külastust, ning "Mees nimega Otto" 2 717 külastusega.