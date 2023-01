"Avatar: vee olemus" on kogunud üle 114 000 külastuse

Nädalavahetuse menukaim film Eesti kinodes oli taas James Cameroni lavastatud "Avatar: vee olemus" ("Avatar: The Way of the Water"), mis kogus nädalavahetusel 12 664 külastust. Kokku on suurfilm kogunud nüüd 114 248 külastust.

Esikolmikusse mahtus ka ka animakomöödia "Saabastega kass: Viimane soov" ("Puss in Boots: The Last Wish"), mis kogus 7161 külastust (kokku 26 855 külastust) ning romantiline komöödia, mis kogus avapäevadega 3368 külastust.

Edetabelisse jõudsid veel Ilmar Raagi kogupere seiklusfilm "Erik Kivisüda", mis kogus 1524 külastust (kokku 24 296 külastust), Whitney Houstonist rääkiv, Kasi Lemmonsi lavastatud biograafiline draama "I Wanna Dance with Somebody", mis kogus 1123 külastust (kokku 6893 külastust), hinnatud sarja "Succession" lavastaja Mark Mylodi "Menüü" ("The Menu"), mis kogus 689 külastust (kokku 14 169 külastust) ja Paolo Cognetti samanimelise auhinnatud raamatu ekraniseering "Kaheksa mäge" ("Le otto montagne") Felix Van Groeningeni ja Charlotte Vandermeerschi lavastuses, mis kogus avapäevadega 605 külastust.