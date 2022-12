Prantsuse filmiõhtu raames tele-esilinastub komöödia "See uus maailm"

"See uus maailm" on lapseliku entusiasmi ja ehtprantlasliku elegantsiga tänapäevane komöödia pealtnäha tavapärasest perekonnast. Marianne ja Abel saavad šoki, kui selgub, et nende teismeline poeg Joseph on juba mõnda aega "raha kogunud" – kaubaks on läinud ema ehted, isa kellakollektsioon ja isegi maalid seintelt. Ometi ei saa vanemad poisiga pahandada, sest tal ja veel sadadel noortel on utoopiline unistus päästa meie planeet. Uue maailma loomiseks kavatseb naiivne järeltulev põlvkond teha Aafrikasse mere, just kuskile Sahara kõrbe kanti. Mariannel ja Abelil tuleb nüüd otsustada, kuidas sellesse plaani suhtuda.

"See uus maailm" on koguperekomöödia kaasaegsetest inimestest ökoloogiliste probleemide keskel. Vanematest peaosalisi kehastavad Laetitia Casta ja Louis Garrel, 13-aastast perepoega Joseph Engel.

"See uus maailm" on ETV2 ekraanil kolmapäeval, 21. detsembril kell 22.00.