Martin Siplase fotoseeria "Talling" kutsub üles märkama pooleliolevate ehitiste ilu

Arhitektuurimuuseumi galeriikorrusel on teist nädalat avatud arhitektuurifotograaf Martin Siplase näitus "Talling". "Talling" on uudissõna, millega Siplane kutsub üles märkama ajutist ilu, mis ümbritseb pooleliolevaid, tellingutes ehitisi.

Oma igapäevatööna jäädvustab Martin Ennistuskojas Kanut eri ajastute hävimisohus arhitektuuri. Tellingutes linna ehk Tallingi seeria on valminud viimase paari aasta jooksul.

Ligemale tuhandest fotost on Rotermanni Soolalao pööningunäitusele jõudnud ligi poolsada tööd. Rütmide ja vormide sekka on pugenud ka absurdihuumorit ja metafüüsilist pinget.

"Pooleliolevad majad on kohati isegi efektsemad ja oma alastuses paistavad läbi skulpturaalsed betoonist vormid, pluss muidugi tellingute rägastik. Nähtamatud taustajõud igal ehituse platsil on siin toodud valgusvihku ja see nende ajutine monumentaalsus on ülimalt paeluv," sõnas Siplane "Aktuaalsele kaamerale".

Näitus on avatud aprilli alguseni.