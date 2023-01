2022. aasta kõige vaadatumad filmid Eesti kinodes olid "Käsilased 2" ja "Apteeker Melchior"

Filmilevitaja Timo Dieneri sõnul on kinod koroonaajast tasapisi taastumas, kuid päris samasuguste numbriteni nagu enne pandeemiat, pole veel jõutud. "Kui võrrelda aastat 2022 aasta varasemaga, siis on põhjust rõõmustamiseks, sest piiranguid kinos käimiseks enam ei olnud ja filmide vaatajanumbrid kasvasid. Kui 2021. aastal polnud ühtki filmi, mis oleks toonud kinodesse üle 100 000 vaataja, siis 2022. aastal oli selliseid filme lausa neli: "Käsilased 2", "Apteeker Melchior", "Kalev" ja "Avatar: Vee olemus"."

Dieneri sõnul ei küüni kinoskäijate arv aga endiselt 2019. ja 2020. aasta tasemele. Näiteks Oskar Lutsu ainetel "Talve" tõi 2020. aasta alguses kinodesse üle 150 000 inimese, esimesele komöödiale sarjast "Klassikokkutulek" osteti ligi 190 000 piletit ja siiani taasiseseisvunud Eesti vaatajarekordit enda käes hoidev "Tõde ja Õigus" tõi 2019. aastal kinodesse lausa 267 588 inimest.

Diener tõi välja rõõmustava fakti: möödunud aasta kinoedetabelis on kolme parima hulgas lausa kaks kodumaist teost: "Apteeker Melchior" ja "Kalev". "Selleks, et Eesti filmikunst areneks ja meie filmitegijate annet märgataks ka rahvusvahelisel areenil, on oluline, et eestlased ise käiksid kodumaist toodangut kinos vaatamas. See tagab meie filmivaldkonna jätkusuutliku arengu ja võimaldab toota rahvusvaheliselt konkurentsivõimelist tippkvaliteeti. Näiteks "Apteeker Melchior" on linastunud kaheksas riigis ja film on valitud mitme rahvusvahelise filmifestivali programmi," lisas ta.

Eesti vaadatumad kinofilmid ja nende vaatajate arv 2022. aastal:

1. "Käsilased 2" ("Minions: The Rise of Gru") – 147 727

2. "Apteeker Melchior" – 129 400

3. "Kalev" – 116 467

4. "Avatar: Vee olemus" – 109 844

5. "Apteeker Melchior: Viirastus" – 86 096

6. "Top Gun: Maverick" – 63 106

7. "Thor: Armastus ja kõu" – 55 337

8. "Doktor Strange hullumeelsuse multiversumis" – 54 701

9. "Siil Sonic 2" – 53 927

10. "Pahalased" ("The Bad Guys") – 49 654

Kodumaiste filmide TOP5 2022. aastal ja vaatajate arv:

1. "Apteeker Melchior" – 129 400

2. "Kalev" – 116 467

3. "Apteeker Melchior: Viirastus" – 86 096

4. "Soo" – 45 695

5. "Erik Kivisüda" – 23 952 (kinolevi jätkub 2023)