Tennosaar rollist "Mägede iluduskuningannas": minus ei ole mitte midagi sellest vanamutist

Iirimaa näitekirjanik Martin McDonach'i "Mägede iluduskuninganna" on musta huumoriga vürtsitatud lugu emast ja tütrest, kelle kooselu on lakkamatu lahing.

"See on metsikult hea näitemäng. Lihtsalt sellepärast, et see on nii ehe, aus ja inimlik ja seal on nii palju nalja ja need inimesed on nii kuradi hea huumorimeelega, kuigi need on kohutavalt valusad asjad, mis seal toimuvad ja tehakse," rääkis Tennosaar "Aktuaalsele kaamerale".

"Minu meelest on Martin Mcdonagh geenius. Ta näeb nii vanade kui noorte naiste sisse palju paremini kui mina seda üldse kunagi teinud olen," lisas ta.

Ain Mäeots lavastab seda näidendit teist korda, 1999. aastal oli Liina Tennosaar tütre rollis ja ema mängis Herta Elviste.

"Kunagi, ma ei tee nalja, sai kadunud Herta Elvistega kokku lepitud, et kunagi mängib Liina seda rolli," rääkis Mäeots. "See aeg jõudis ootamatult kätte. Sattusin seda tükki sirvima ja avastasin taas, kui kihvt tekst see on ja kuidas ta isegi praegu, aastal 2023 kõlab veel teravamalt ja kihvtimalt."

Tennosaar püüab Elvistelt üldse mitte šnitti võtta. "Ma ei ole nii väike, nii armas, nii pontsu, nii tore ja sümpaatne. Aga ta paratamatult on minuga kaasas, ma näen tõesti ise, kuidas ma teen mingeid Herta liigutusi või kasutan Herta valesid välteid või ... Ta tegelikult omn ta mul kuklas kogu aeg kaasas."

Tennosaare sõnul on see roll tema jaoks suur väljakutse.

"See on midagi täiesti ebaminulikku, minus ei ole mitte midagi sellest vanamutist, keda ma mängin. Mina kahemeetrisena mängimas pisikest paksu tigedat vanamutti. Tulge vaatama, siis ise näete, kuidas ma ennast täis puhun ja pool meetrit lühemaks tõmban," jätkas Tennosaar.

"Mägede iluduskuninganna" esietendub laupäeval, 21. jaanuaril Sadamateatris.