Arvo Volmer: intensiivsus on Marco Gandini eriline tugevus

Noore Verdi kirja pandud ooper Jeanne d'Arci dramaatilisest eluloost jõuab lavale värvika orkestratsiooni, ülendavad koorid ja peadpööritavad aariad.

"Giovanna d'Arco on imeline Verdi ooper. Mulle meeldib väga, et selle lugu on sarnane tegelikkusega. Giovanna on jõuline ja sihikindel karakter, kes juhatab mehi. Kõige olulisem on siiski tema inimlikkus, tema sees on palju spirituaalsust. Praegu on spirituaalsus oluline ja fundamentaalne teema," kirjeldas lavastaja Marco Gandini "Aktuaalsele kaamerale".

"Seega see on ideaalne ooper, et käsitleda sellist teemat."

Dirigent Arvo Volmer kirjeldab Gandinit kui intensiivset lavastajat, kellel on oma kindel nägemus asjadest ja kes viib seda järjekindlalt ellu.

"Ta tunneb teksti ülihästi. Ta valdab oma tükki, oskab seda peast. Tema lugupidamist vääriv ülevaade, detailitäpsus ..., ja intensiivsus on eriti tema tugevus," kirjeldas Volmer.

"Misanstseenid ja inimestevahelised suhted ja retsitatiivide kujundamine -- seda on meie teatripublik saanud nautida "Figaro pulma" lavastuses, see on tal erakordselt õnnestunud lavastus, ja nüüd teeb ta siis varast Verdit, mis on hoopis teistsugune lugu."