"Jeanne d'Arci" lavastaja: mulle meeldib mõte, kuidas tüdruk juhib ja inspireerib mehi

Uus lavastus valmis Itaaliast tulnud meeskonna käe all. "See on esimene kord, kui töötan Estonia ooperiteatris," sõnas kunstnik Italo Grassi. "Ja ma olen väga elevil, sest tulemus, mida laval näen, on parem kui see, mida ette kujutasin."

"Mulle meeldib mõte, kuidas tüdruk juhib ja inspireerib mehi," rääkis lavastaja Marco Gandini. "See on minu meelest väga kaasaegne teema."'

"Jeanne d'Arc on põhitegelane, ilus ja õrn naine," tutvustas ta. "On kolm põhitegelast: Jeanne, isa ja kuningas. Nende vahel käib ooperi põhiliin."

Gandini lisas, et ooperi süžeed on lihtne jälgida. "Vahel jääb ooperites süžee mõistmatuks – isegi Verdil "Trubaduuris" või "Nabuccos" – sest liinid on läbisegi, aga siin käib kõik väga selgelt."

"Ta hakkas 16-aastaselt kuulma hääli, mille ta ise hiljem omistas pühakutele ja peaingel Miikailile ," tutvustas Tallinna ülikooli kultuuriajaloo professor Marek Tamm. "Oluliseks muutus asi aastal 1429, kui hääled teatasid, et ta peab minema kohtuma prantsuse kuninga pärijaga."

"See on juba natuke usu küsimus, kas me tahame tahame meditsiinilist ja teaduslikku seletust või usume siiski mingisugusesse üleloomulikku väesse, mis võimaldas tal teha ootamatu ja jahmatava karjääri karjatüdrukust kuninga nõunikuks," lausus Tamm.