Galerii: EMTA fuajees avati Joonatan Mäggi skulptuur "Kohtumine Bachiga"

Oma tööga teeb kunstnik kummarduse suurele heliloojale. "Selle teose puhul on loodud uus abstraktne noodikirjutamise viis. Siia taiesesse on kirjutatud kaks esimest takti Bachi orelisonaadist 528. Kui teha endale selgeks reeglipärasus ja kogu see märgisüsteem, on võimalik see lugu siit maha mängida," tutvustas Mäggi.