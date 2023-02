Vändras avati uus 300-kohaline kontserdisaal

Lüdigi saal asub vanas koolihoones, mis ehitati 1913. aastal kohaliku haridusseltsi kogutud raha eest ja oli omasuguste seas esimene. Majas oli säilinud väga hea akustikaga saal, mis nüüd laiemalt kasutusele võeti. Hoone ise sai hiljuti ka renoveeritud.

Saali avakontserdil astusid üles filharmoonia kammerkoor ja Tallinna kammerorkester Tõnu Kaljuste juhatusel. Kaljuste ütles, et hinnagu saali akustikale saab anda siis, kui on täissaali ees esinetud, aga juba proov oli lootustandev.

Põhja-Pärnumaa vallavanem Aivar Mäe rääkis, et kogu maja renoveeriti ülemöödunud aastal, kontserdisaali jaoks tuli lisada mõned pisiasjad. "See on väga oluline sündmus: me avame professionaalse kontserttegevuse. Ja mitte ainult täna ei ole kontsert, vaid meil on paika pandud ka järgmine hooaeg, mis on aastatel 2023-2024. Nii et meid ootab ees vähemalt 13 kontserti," sõnas Mäe.