Eili Soon: mida rohkem klaasiga töötada, seda enam tunnen, kuidas see mind suunab

Raplamaa kaasaegse kunsti keskuses on üleval Eili Soone ja Malle Karik-Hallimäe klaasikunsti näitus "Kumab". Kuigi nad töötlevad klaasi erineval viisil ja pole eakaaslased, on tegemist hästi toimiva tandemiga, kes on ühisnäitusega avalikkuse ees juba neljandat korda.

Raplas on väljas Eili Soone ja Malle Karik-Hallimäe uudislooming, paljud tööd valmisid spetsiaalselt Rapla näituse tarvis. Kui Malle kasutab klaasisulatustehnikaid, kombineerides klaasi metalli ja videokunstiga, siis Eili kuulub meie klaasikunstnike vähemusse, kes on jäänud truuks klaasipuhumistehnikatele. Eili töid iseloomustavad sära ja värviküllus.

"Seda tööd tehes pead sa keskenduma nii vaimselt kui füüsiliselt, pead olema sada protsenti kohal selleks, et saada see soovitud tulemus," kirjeldas Soon "Aktuaalsele kaamerale".

Malle lemmikud on skulpturaalsed vormid, ennekõike huvitab teda inimese kujutamine.

"Mõnikord on nad abstraktsemad. Aga ka inimese kujutamine on minule kuidagi huvipakkuv. Püüan siis leida selle iva, et miks ma seda teen ja selle kaudu ennast väljendada," sõnas Karik-Hallimäe.

Eili ja Malle teostavad oma töid Olustvere klaasikojas. Koos töötamine neile sobib ja nii on jõutud juba neljanda ühisnäituseni.

See on väga õnnelik juhus mulle, et ma kohtusin juba kümmekond aastat tagasi Eiliga. Ja hoolimata, et me oleme erinevast generatsioonist, oli meil kohe esimesest silmapilgust väga hea klapp. Ja sellest ajast olemegi koostööd teinud.

"See on nagu sisemine väljendusvajadus, et mida rohkem klaasiga töötada, seda rohkem ma tunnen, kuidas see materjal ise mind suunab," rääkis Soon.

"Kuidas ta ise lükkab mind edasi järgnevate teemade juurde ja paneb mind kompama selle materjali piire, et kui kaugele on võimalik neid lükata või hoopis taaskord jälle midagi kokku tuua," lisas ta.

Klaasikunstinäitus Raplas jääb avatuks 26. veebruarini.