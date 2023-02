Julia Aug toob Vene Teatri lavale Jaan Krossi "Keisri hullu"

Julia Aug on publikule tuttav Vaba Lava ja R.A.A.A.M-I lavastuse "Minu Eesti vanaema" autori ja lavastajana ning Uue Teatri lavastuse "Venelased, nad on nii …" lavastajana. Alates 2022. aastast on Julia Aug ametis Narva Vaba Lava projektijuhina, kus ta on läbi viinud mitmeid kunstilisi aktsioone.

Lavastaja pöördub oma uuslavastuses "Keisri hullu" poole mitte eesmärgiga rekonstrueerida minevikku, vaid soovist mõista olevikku. Seetõttu valiti dramatiseeringu loojaks näitekirjanik Vjatšeslav Durnenkov. Näidendi tekst valmis koostöös lavastaja Julia Augi ning lavastuses osalevate näitlejatega.

Augi sõnul tekitab lavastus "Keisri hull" kahtlemata seoseid lähiajaloo sündmustega, kuna võimuvõitlus ja soov võimu säilitada, sageli liiga kõrge hinnaga, on alati eksisteerinud ega kaota kunagi aktuaalsust.

"Keisri hull" esietendub Vene Teatris 17. märtsil.