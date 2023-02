Joel Remmel avaldas teise sooloalbumi "Vaimustav looja"

Pianist ning helilooja Joel Remmel avaldas oma teise sooloalbumi "Vaimustav looja", kus kõlavad tuntud vaimulikud laulud, hümnid ja rahvaviisid värsketes klaveriseadetes. Tegu on lauludega, mis on Joelile ühel või teisel viisil aastate jooksul tähenduslikuks saanud.

Album sai salve 2022. aasta veebruaris Arvo Pärdi Keskuse saalis.

"Laulasmaa männimetsa keskel olemine on alati eriline, midagi täiesti teistsugust linnakära ja -rutiiniga võrreldes. Plaadil kõlav materjal sai sealviibimisest kindlasti ühe dimensiooni võrra rikkamaks, võimaldades süübida muusikasse, mõtiskleda laulude sisu üle ja lasta vaikusel kõneleda. Just viimane neist on selle materjali puhul äärmiselt oluline," kirjeldas Remmel.

Kuigi peamine rõhk neis lauludes on sõnadel ja sõnumil, on paljudele laulude tekst niivõrd tuttav, et võimaldab instrumentaalversiooni kuulates sõnumile mõeldes kaasa mõtiskleda, usub ta.

Plaadiesitluskontserdid toimuvad 16. veebruaril Tallinna Kalju baptistikoguduses, 17. veebruaril Viimsi Püha Jaakobi kirikus, 18. veebruaril Tartu Jaani kirikus ning aprilli alguses Viljandis, Haapsalus ja Arvo Pärdi keskuses.

Album ilmub Fairmus voogedastusplatvormil ning füüsiliselt.