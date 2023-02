Kirjandusõhtu "Viimane neljapäev" tähistab juubelit

"Viimane neljapäev" toimus esmakordselt 28. veebruaril aastal 2013. Vaba lavaga üritustesari on alates sellest ajast igal kuu aset leidnud.

"Mina hakkasin kirjandusõhtutel käima 2014. aastal. Üritusest kuuldes mõtlesin, et tegemist on luuleõhtuga, kus on ainult väga korralikud inimesed, kes küünlavalgel luuletusi loevad ja raamatutest räägivad," meenutas kirjandusõhtu peasekretär Jaan Keskel.

"Kohale minnes sain aru, et olin seda valesti ette kujutanud. Üritust külastasid juba sel ajal väga erinevad inimesed, keda ühendas huvi kirjanduse ja loomingu vastu. Sageli oli ühes ruumis näha punkareid ja triiksärkides kontoritöötajaid. Nii on see ka nüüd," tõdes ta.

Kirjandusõhtu algatasid 2013. aastal Steven Vihalem ja Madis Ristmägi. Üritustesarjas on aastate jooksul esinenud paljud tuntud ja vähemtuntud luuletajaid ja muusikuid, nende hulgas ka Jürgen Rooste, Freddy Grenzmann ja räppar Azma.

Kirjandusõhtu "Viimane neljapäev" sünnipäevaüritus toimub neljapäeval, 23. veebruaril Tallinnas Fort baaris. Sündmuse õhtujuhid on Steven Vihalem ja Kristi Ockba.