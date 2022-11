Hille Karm: Euroopa kirjandusõhtul New Yorgis arutleti rahu haprusest praegusel ajal

New York on olnud aastakümneid rahvusvaheline kultuurisündmuste ristumispaik. Üheks selliseks näiteks on ka Euroopa kirjandusõhtu, mis on igal aastal toimunud New Yorgi Tšehhi keskuses. Tänavu otsustati korraldada üritus 16. novembril Ukraina Instituudis, et toetada ukrainlasi nende raskel ajal, kirjutas Hille Karm.

Kirjandusõhtu algas paneeldiskussiooniga, mida modereerisid EUNIC New Yorgi president Miroslav Konvalina ja Andrew Singer Trafika Europe raadiost. Avasõna ütles Euroopa Liidu ÜRO-delegatsiooni asejuht Silvio Gonzato, kes mainis, et ta loeb hea meelega pigem raamatuid kui juriidilisi materjale, mida ta iga päev lugema peab.

Üritusel tutvustati diskussioonide ja raamatuesitluste kaudu 11 Euroopa autorit. Eestit esindas Ilmar Taska romaaniga "Pobeda 1946" ("A Car Called Victory") (Norvik Press, London). Ilmar Taska tutvustas ka oma uut romaani "Elüüsiumi kutse" (Varrak, Tallinn). 2022. aasta valikusse kuulusid ka autorid Bianca Bellová (Tšehhi), Krystyna Dąbrowska (Poola), Raphaela Edelbauer (Austria), Olivier Guez (Prantsusmaa), Sándor Jászberényi (Ungari), Nora Krug (Saksamaa), Askold Melaudianyc(Ukraina), Claudia Serea (Rumeenia) ja tõlkija Birutė Vaičjurgis Šležas (Leedu).

Paneeldiskussioonil osalejad jagasid oma mõtteid rahu haprusest praegusel ajal.

"Kuigi iga keel väljendab tuttavaid teemasid ja motiive omal moel, on rõõmustav, et peamiselt leiame mitmekultuurilise kirjanduse uurimisel rohkem sarnasusi kui erinevusi," ütles Ukraina Ameerika Instituudi president Kathy Nalvazko.

Ukraina Ameerika Instituut on New Yorgi ajalooline hoone Fifth Avenue nurgal Metropolitan kunstimuuseumi lähedal. Selles hoones jagunesid kirjanikud erinevatesse ruumidesse, kus toimusid inspireerivad arutelud, raamatute tutvustused ja kohtumised lugejatega.

Ilmar Taska esinemine toimus ülemise korruse maali -ja skulptuurisaalis ning selle juhatas sisse Eesti kultuuri esindaja New Yorgis, Jaanika Peerna. Neil oli elav ja hästi vastu võetud vestlus Ilmari varasest lapsepõlvest Siberis, kuhu tema perekond küüditati, ja olukorrast Eestis Nõukogude okupatsiooni algaastatel, mis inspireeris teda romaani kirjutama.

Romaan "Pobeda 1946" on tõlgitud juba 14 keelde, sealhulgas inglise, saksa, araabia, rootsi, taani, soome, ungari, bulgaaria keelde ning see on olnud nomineeritud mitmele rahvusvahelisele kirjandusauhinnale. Selle põhjal on valminud juba kaks lühifilmi ja The Times Literary Supplement valis selle 2018. aasta üheks parimaks raamatuks.

Ilmar Taska puudutas teisigi huvitavaid teemasid. Ta ütles, et sõja lõpp ei tähenda veel alati rahu. Teise maailmasõja võidupüha ei toonud kõigile rahu ega taastanud ka Eestis iseseisvust. "Pobeda 1946" jaoks uurimistööd tehes luges Ilmar laborite kohta, mis tootsid viiruseid ja mürke Nõukogude Liidus ja Saksamaal. Nüüd on neid palju rohkem. See on odavam relv kui raketid. Kui maailma rahvastik väheneks, kas meie kadunud sõbrad asendataks tehisintellekt-sõpradega? Ta kirjutas romaani virtuaalreaalsuse saidist Elysium.com, mis reprodutseerib vanu filmistaare ja kuulsaid ühiskonnategelasi. Muidugi kasutatakse saiti ära ka infosõjas.

Kirjandusõhtu tekitas New Yorgis elavat vastukaja ja piletid üritusele olid läbi müüdud. Hea märk sellest, et raamatuid ikka loetakse ka linnas, kus on nii palju kultuuriüritusi.