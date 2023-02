Kammerorkestri sarjas "Kontsertmeistrid" astub publiku ette Andres Kaljuste

Tallinna Kammerorkestri 30. sünnipäevahooajaks loodud "Kontsertmeistrite" sarja iga kontsert pakub nimikangelastele võimaluse kava kokku panna.

"Olen kontserdikavva valinud oma absoluutsed lemmikteosed, mis on erakordne juhus, seda väga tihti ei juhtu, nii et mul on väga suur rõõm olnud tuua siia kavva energilist muusikat, olen ka nooruspõlves kuulanud palju rohkem elektroonilist tantsumuusikat," kirjeldas Kaljuste "Aktuaalsele kaamerale".

"Esimese teosena on siin kavas Orava, mille väike biit on all olemas, nii et see on väga hea algusteos, mis tõmbab õhtu käima. Ma tunnen nagu ma oleksin DJ, olen saanud oma muuskat, mängida seda muusikat mis ma armastan.

Kontserdil kuuleb ja näeb spetsiaalselt Ungarist kohale toodud muusikainstrumenti, mida Eestis ei olegi.

"Arvatavasti ka esimest korda Eestis kuuleme Henri Dutilleux' "Mystère de l'instant" mis on siis hetkemüsteerium. On kümme pilti maalitud helidesse erinevatest seisunditest, näiteks kajad, kuulujutud, tulekahju, veidrad asjad, Aga mis selle teose teeb veel huvitavaks – cimbalom – haamerkannel."

Andres Kaljuste astub kontserdil üles nii dirigendi kui ka solisti rollis viilulil. "Kontsertmeistrite sarja kutsus ellu Tõnu Kaljuste.

"See, mida üks kontsertmeister peab tegema ja mille pärast see seeria üles kutsuti, ongi see, et elavdada seda muusiku karakterit, kes peab vedama, kes peab ees mängima ja teisi kaasa tõmbama," selgitas Tõnu Kaljuste.

"Üks on dirigendi käekeel, aga palju täpsem ja tihedama kontaktiga on kui mängijad ilma dirigendita omavahel suudavad mängida."