Art Allmägi ja Katrin Piile avavad Rüki galeriis ühisnäituse

"Mõtetes olevikust minevikku ja tulevikku reisimine toimub hetkega. Taoliste rännakute tulemused on persooniti erinevad. Minevikku nähakse üldiselt helgemalt, kuna fragmentaalseid noppeid möödanikust romantiseeritakse. Tuleviku nägemused sõltuvad peamiselt hetke häälestuslikust seisundist,ˮ kirjutavad kunstnikud näitust tutvustavas tekstis.

Näitusel eksponeeritavad Piile teosed tegelevad ajaliste kihistuste, korduste, mustrite ning maalimeediumi eripäradega. Allmägi teosed mängivad kunsti ja käsitöö vahelisel hallil alal paiknevate objektidega, neid transformeerides, arendades ning osaliselt tühistades.

Art Allmägi (1983) on Eesti skulptor ja installatsioonikunstnik. Ta on õppinud skulptuuri Tartu Kõrgemas Kunstikoolis (BA, 2008) ja Eesti Kunstiakadeemias (MA, 2011). Teda on autasustatud Kristjan Raua preemiaga (2018), Ado Vabbe preemiaga (2017) ja Köler Prize'i publikupreemiaga (2016).

Katrin Piile (1987) on vabakutseline maalikunstnik ja joonistaja, kes elab ja töötab Tallinnas. 2010. aastal lõpetas Piile Eesti Kunstiakadeemia maali erialal. Näitustel on esinenud aastast 2006 ja 2019. aastast kuulub Eesti Maalikunstnike Liitu.

Näitus jääb avatuks 25. märtsini.