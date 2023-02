Eleryn Tiit avaldas akustilise EP "Lähemal sulle"

Eleryn Tiit andis teisipäeval välja lühialbumi "Lähemal sulle", mis on kokkuvõte tema viimase paari aasta loomingust akustilisel kujul. Eleryni debüütalbumit on oodata 2023. aasta teises pooles.

EP on enamjaolt salvestatud live's Retrosonic stuudios Tallinnas.

""Lähemal Sulle" on akustiline vahekokkuvõte minu praegusest loomingust enne oma päris esimest albumit. Akustiline just seetõttu, et ma olen alati armastanud intiimseid akustilisi kontserte, kus saab anda lugudele, mida inimesed on tavaliselt harjunud kuulma ainult ühte moodi, uue elu," selgitas ta.

"Seega tundus igati loogiline need lood salvestada nagu mulle meeldib neid kontsertidel esitada ja EP-na välja anda. Minu jaoks on tegu erilise projektiga veel seetõttu, et ma mängin kahes loos ka ise instrumenti." Tiiduga koos musitseerivad Heikko Remmel basskitarril ning Robin Mäetalu kitarril.

EP avaldamisega seoses on Elerynil plaanis 28. veebruaril ka erikontsert, mille kohta jagab ta infot oma Instagramis.

Aasta teises pooles on oodata ka Eleryni debüütalbumit, mille nimel on laulja juba mõnda aega tööd teinud.

"Viimase aasta aja jooksul olen ma palju hetki veetnud kodus klaveri taga lugusid kirjutades. Olen teadlikult loonud muusikat just oma tulevase debüütalbumi tarbeks," rääkis ta.

Esimesed salvestussessioonid Soomes ja Rootsis toimuvad juba kevadel ning albumi salvestamisse on ta kaasanud autoreid-produtsente ka mujalt, näiteks Inglismaalt.