Kadri Tali: riigikokku minnes tuleb hoida lahti ka tagasitee oma valdkonda

Kadri Tali kinnitas, et plaanib riigikogusse minna. "Pean tunnistama, et olin ka neli aastat tagasi seda kadalippu läbimas ja siis ma polnudki oma otsuses nii kindel, tahtsin lihtsalt muutust ja oma valdkonnas kaasa rääkida, aga praegu on mu soov väga kindel," ütles ta.

Põhjamaade sümfooniaorkester riigikogu töö kõrvalt ära ei kao. "Oleme seda koos Anu Taliga teinud 25 aastat ja erinevalt paljudest asjadest kutsutakse erinevad kultuurikollektiivid ellu selle mõttega, et need on püsiväärtused ja kui sa oled midagi 25 aastat teinud, siis see on nagu sinu laps," rõhutas ta ja lisas, et nende kontserdikavad on mitmeid aastaid ette mõeldud ja planeeritud. "Mina olen ainult üks tilgake meres seal, see on juba väga tunnustatud maailmakollektiiv ja me ei peta kindlasti oma publikut."

"Riigikogusse ei minda selleks, et loobuda kõigest eelnevast, vaid ideaalis lähevad sinna inimesed, kes on jõudnud oma tegevusega olukorda, kus nad saavad kaasa rääkida ja luua midagi uut, Eesti 200 tiimis on oma ala spetsialistid, kes arvavad ja usuvad, et nüüd on käes aeg tuua poliitilisse kultuuri ja üldisesse riigikorraldusse muutus," mainis Tali.

"Väga tihti räägitakse kultuurist enne valimisi ja valimiste ajal ja pärast suubub see teema vaikselt aegade hämarusse, mina selle valdkonna tulihingelise toetaja ning tegijana tahan teha nii, et mitte ainult meie tippkultuuri, vaid ka huvihariduse tasemel kasvaksid välja vaimselt terved, aga ka hakkama saavad noored," selgitas ta.

Tali aga rõhutas, et tema eesmärk ei ole karjääriredelil mingi ametikohani tõusta. "Minu soov on oma valdkonnas soodustada kultuuriinimeste tegevust, see, kuidas ma seda teha saan, näitab aeg, aga oleks äärmiselt ennatlik jagada juba ametikohti," mainis ta ja lisas, et kultuuriinimesed on äärmiselt aktiivsed ja andekad. "Nad võiksid osaleda poliitikas, anda kontserte, teha filme, arendada end absoluutselt igas vallas ja võiksid ka õpetada."

Kadri Tali sõnul on riigikogusse minnes oluline, et inimesed hoiaksid lahti tagasitee oma valdkonda. "Ainult see hoiab meid vastutavana oma lubaduste ja valdkonna eest, kui mina täna kontserdikorraldaja, orkestrimändežeri ja produtsendina pean säilitama selle võimaluse, et ma nelja aasta pärast jätkan sealt, kus mul pooleli jäi ja mul ei ole häbi vaadata otsa nendele inimestele, kes uskusid minu sõnu, kirjutasid alla minu mõtetele ja lootsid, et selles valdkonnas elu edeneb."