Pildid: Vaal galeriis avati Regina-Mareta Soonseini näitus "Pulss"

"Mind paelub enim see sõnadega mittehoomatav taju, alateadvuslik seisund, mis seob külluslikuks kokteiliks meie olemuse liigina. Vaatamata individualismi ajastule omasele mõtestusele, moodustame kollektiivselt ühtse organismi, olles kui rakk tervikust. Pulss ongi algaineline väljendusvorm, kus kirjatäheks on võnge – joon –, mis sümboliseerib fraktaalset neurovõrgustikku ning ainestumist, kus me oleme lakkamatus dialoogis ja lahutamatu osa kollektiivsest kärgajust ja biomassist," selgitas Regina-Mareta Soonsein.

Regina-Mareta Soonsein on lõpetanud Kõrgema Kunstikooli Pallas 2019. aastal maali erialal, ent oma viimaste aastate loomingus on keskendunud linoollõikele. Ta on osalenud grupinäitustel, teinud isikunäituseid ja loonud ekspositsioone avalikel sotsiaalpindadel alates aastast 2017. Soonsein on pälvinud Biafarin Awardi preemia NordArt näitusel, Wiiralti preemia publikulemmiku tiitli, I Land Sound festivali parima lavakujunduse preemia, Eesti Vabagraafikute Ühenduse aasta uue tulija tiitli.

Näitus "Pulss" jääb avatuks 6. aprillini.