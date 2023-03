Temnikova-Kasela galeriis avati kehalisusest kõnelev näitus "Final Fantasy"

Sünnipäeva puhul kutsus Temnikova-Kasela galerii Tallinna kaks soorolle kritiseerivat kunstnikku: maalidega on esindatud Kreeka päritolu Sevina Tzanou ja installatiivsete skulptuuridega Saksa kunstnik Toni Schmale. Esmapilgul vastandlikud kunstnikud tegelevad mõlemad kehade ja ihadega.

"See on eri sugude, kehade, vanuste emantsipatsioon ja väga kaasaegne lugemine," sõnas galerist Olga Temnikova, kes märkis, et kehad peaksid inimestele eelkõige just rõõmu tooma.

Näitus "Final Fantasy" on Temnikova-Kasela galeriis avatud 22. juunini.