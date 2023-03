Näitus "teamLab. Hõljuvad õied igavikumeres" püstitas Kumus publikurekordi

Näitust "teamLab. Hõljuvad õied igavikumeres" on Kumu kunstimuuseumi suures saalis külastanud 64 700 inimest. Kuigi näitus jääb kuni 7. maini avatuks, on see juba ületatud Kumu vahetuvate näituste publikurekord, mida alates 2018. aastast hoidis Michel Sittowi isikunäitus.

"Kui teamLabi näitusel õnnestub koguda 100 000 külastust, mis ei tundu võimatu, aga oleks absoluutselt erakordne, annab see meile kinnitust ja julgust jätkata suurte rahvusvaheliste näituste Eestisse toomist. Rõõmustav on näha, et meil on olemas nii arvukas kunstipublik," rääkis Kumu kunstimuuseumi direktor Kadi Polli.

Kumu kunstimuuseumi seni suurima külastatavusega vahetuvad näitused on olnud "Michel Sittow. Eesti maalikunstnik Euroopa õukondades" (2018, 64 000 külastust), "Kunst mugavustsoonis? Nullindad Eesti kunstis" (2021, 58 000 külastust), "Egiptuse hiilgus. Niiluse oru kunst" (2020, 50 000 külastust) ning "Saksamaa metsikud. Die Brücke ja Der Blaue Reiteri ekspressionistid" (2018) ning "Poeesia ja spliin. Viktoriaanlik naisekuju ja mood Aleksandr Vassiljevi kogu näitel" (2016), mis mõlemad kogusid 40 000 külastust.

Näitus "teamLab. Hõljuvad õied igavikumeres" on Kumu kunstimuuseumi suures saalis avatud 11. novembrist 2022 kuni 7. maini 2023.