Kumus avatakse näitus Ukraina avangardi radikaalsetest unelmatest

Näitusel on väljas teosed, mis kätkevad radikaalseid tulevikuunelmaid filmikunstis, lavakujunduses, arhitektuuris ja kirjanduses, eeskätt aga maalikunstis, sh Oleksandra Eksteri, David Burljuki, Vassõl Jermõlovi ja paljude teiste autorite loomingus. Teosed on pärit muuseumidest, mis jätkavad tööd ka sõja ajal, Venemaa katkematute rünnakute all.

"Meie uurimuses on futurism ühe eriilmelise kunstiliikumise asemel pigem revolutsiooniline impulss. Hüüdlausega "Metropol, masin, mass" peegeldab Ukraina futurism toonaste muutuste dünaamikat, mängides seetõttu tähtsat rolli üleilmses kunstiarengus," selgitas näituse kaaskuraator Olha Melnõk ja lisas, et 1920. aastatel rõhutasid Ukraina futuristid oma maa ja rahvuse identiteeti. "Venemaa sajandeid kestnud ülemvõimu järel olid nad eriti tundlikud rahvuskultuurilise iseseisvuse küsimustes. Seega ei esitle Eesti publikule loodud "Futuromarennia" projekt pelgalt kunsti, vaid kõneleb Ukrainast, selle pärandist ja identiteedist. See on meie Ukraina lugu, mida räägime minavormis. Samal ajal jutustame lugu, mis ei ole veel saanud mineviku osaks."

Väljapanek koosneb enam kui 100 kunstiteosest, sealhulgas maalid ja joonistused, raamatu- ja plakatikujundused, teatrikostüümide ja lavakujunduse kavandid, mida täiendavad videomaterjalid ja ajaloolised fotod ning rekonstruktsioonid nii tikandis kui ka 3D-modelleerimise tehnikas. Ajalooliste nn jõukohtade dokumentaalkaadrid ning kaks kohaspetsiifilist multimeediainstallatsiooni aitavad vaatajal hoomata Ukraina avangardi ka tänapäeva kontekstis.

"See näitus leiab aset vaid tänu paljude institutsioonide, muuseumide, arhiivide ja eraalgatuste koostööle. Aeg-ajalt pidime ületama oma kõhklused, sest eksponeeritud teosed kuuluvad kogudesse, mis on igapäevaselt agressori rünnaku all. Kõige selle kiuste saame olla uhked koostöö üle Kumu meeskonnaga. Hea tahe, huvide ühtsus ja soov jagada aitasid meil üheskoos ellu viia "Futuromarennia" projekti ja uskuda tulevikku," rõhutasid näituse kuraatorid.

"Mõstetskõi Arsenal ja Ukraina muuseumid, kes on näituse nimel ühendanud oma jõud, peavad Eesti kolleegide toetust hindamatuks. Kogu ettevalmistusprotsessi vältel tundsime sügavat poolehoidu ja mõistmist, et kuulume Euroopa kultuuriruumi. Nägime, et meie kunstnike dramaatilisi loome- ja eluteid ning pärandit peetakse väärtuslikuks. Oleme ääretult õnnelikud, et saame rääkida oma kultuurilugu ise ja mitte imperialistlikus võtmes, nagu seda on esitatud varasematele põlvkondadele," selgitab Mõstetskõi Arsenali peadirektor Olesja Ostrovska-Ljuta.

"Ukraina avangardi lugu on kogemus, millega saame suhestuda, sest sel on palju ühist Eesti riigi loomisega ja meie identiteedi otsingutega nii eestlaste kui ka eurooplastena. Kahtlematult on Ukraina näitus ka solidaarsuse žest, võimalus väljendada oma poolehoidu ja tuge ukraina rahvale, kolleegidele ja kunstiasutustele, tutvustades ja ühtaegu kaitstes väärtuslikku killukest nende avangardi pärandist Eestis," kommenteeris Kumu kunstimuuseumi direktor Kadi Polli.

Kuraatorid Olha Melnõk, Ihor Oksametnõi ja Viktoria Velõtško, näituse kujundus Lera Gujevska, graafiline kujundus Kostjantõn Martsenkivskõi, koordinaatorid Elnara Taidre ja Irõna Bilan, näituse kaaskorraldaja Mõstetskõi Arsenal (Kiiev, Ukraina).

Näitus on avatud 10. septembrini 2023.