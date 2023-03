Lauris Gundaris: muusikal on parim vorm rääkimaks tõsistest asjadest naljakal moel

Läti lavastaja Lauris Gundarise jaoks on see kolmas lavastus Piip ja Tuut teatris. Eelmised olid "Hamlet" ja "Cabaret Siberia". "Tallinna karude" teema keerles ta peas juba aastaid.

"Riias on nähtud ainult metssigu, aga see pole nii põnev kui karud, kes võivad linnas olla päris ohtlikud. Ma ootasin ja ootasin, aga ükski eestlane seda lugu ei jutustanud ja siis ma helistasin Toomasele ja Haidele ja pakkusin, et äkki meie võiksime sellest rääkida?" selgitas Gundaris "Aktuaalsele kaamerale".

"Põhimõtteliselt on see dokumentaalmuusikal, sest ta toetub tõestisündinud tõikadele," lisas ta.

Karud tantsivad laval Siim Aimla pilli järgi, kes on kirjutanud muusika ja laulutekstid.

"Piip ja Tuut teatri ja Lauris Gundarise käekiri, nii palju kui mina olen seda mõistnud, ongi just selline, et tõsistel teemadel räägitakse naeratava näoga, ja see hakkab kriipima veel eriti valusasti," sõnas Aimla.

"Muusikal on parim vorm, kuidas rääkida tõsistest asjadest ja samal ajal teha seda naljakalt," usub Gundaris. "Selles žanris me saame nii naerda kui nutta ja need mõlemad on minu jaoks väga olulised asjad."

Osatäitja Grete Konksi ütles, et lähtus oma karutegelase loomisel ikkagi inimlikest tunnetest. "Ma ei ole seda isegi mõtestanud läbi karu, vaid läbi selle, kuidas näiteks inimeselt võetakse midagi ära ja kuidas selle olukorraga hakkama saada."

Lavastuse kunstnik on Inga Vares, koreograaf Marge Ehrenbusch ja valguskunstnik Priidu Adlas. Etendused toimuvad Kumu auditooriumis.