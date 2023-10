Pildid: Temnikova ja Kasela galeriis on avatud Katja Novitskova näitus "Juhuslik mets"

Viimast nädalat on avatud Temnikova ja Kasela galeriis Katja Novitskova näitus "Juhuslik mets".

Näitusel olevad tööd vaatlevad loodust kui andmekogumit. Suur osa näitusest koosneb metsakaamerate fotodest, millele kunstnik on oma tõlgenduse andnud, kasutades seejuures ka tehisintellekti abi. Novitskovat huvitab looduse ilu ja kuidas inimene seda ilu enda hüveks kasutab.

Näituse pealkiri "Juhuslik mets" viitab masinõppes sageli kasutatavale algoritmile, aga see on ka poeetiline tõlgendus kunstniku töödele. Lisaks näitusele saab tänasest Noblessneri õue-alal vaadata Katja Novitskova skupltuure, mis varasemalt olid New Yorgis City Hall pargis ning pühapäeval näitab Kai kino Piibe Kolka dokumentaalfilmi "Kuus episoodi Katja Novitskova kunstis".

Galerist Olga Temnikova sõnas, et Novitskova balansseerib väga huvitaval kombel romantilise ilu otsija ja data-kunstniku vahel. "Teda huvitab tehnoloogia ja inimene ning kuidas inimene on oluliselt rohkem looduse osa, kui me koguaeg mõtleme," tõdes ta.