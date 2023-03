ERM-i uus näitus räägib kehanormide kujunemisest

Näitus "Õige keha, vale keha?" kulgeb läbi kuue teemavaldkonna, alustades elukaare ning lõpetades tehnoloogiaajastu fantaasiakehadega. Kokku on näitusel üle 600 eseme erinevatest muuseumitest ja kogudest.

Juhtkuraator Kristel Rattus ütles "Aktuaalsele kaamerale", et näituse eesmärk on rääkida ajaloolisi jutustusi kehanormide kujunemisest.

"Kõik need normid on tekkinud teatud ajaloolistel hetkedel, teatud ühiskondlike kokkulepete raamides või sotsiaalsete normide raamides. Ja nad kõik on olnud omal ajal, mingisugusel ajahetkel täiesti loogilised ja toimivad. Ja nagu on muutunud keskkond, niimoodi on need mõningad normid vahetevahel ka ajale jalgu jäänud ja siis neid on tulnud muuta," selgitas Rattus.

Kujunduse autor Ivar Põllu sõnas, et nii nagu kehal pole ühtegi sirgjoont, tahtsid nad ka näituse teha võimalikult lookleva. Pealtvaates meenutab kujundus Põllu sõnul aga rakku.

"Kui tavaliselt on näitused ikka sellised, et näitus on kuidagi mööda seina ja seinad on kandilised, siis siin prooviks teha niimoodi, et seinad ei ole üldse kuskil kandilised, kõik on kuidagi vähemalt kaardus kui mitte ümar. See võib-olla päris lõpuni ei realiseerunud, lõpuks me pidime mõned stendid või mõned vitriinid tõmbama sirgeks, aga suures plaanis see ikkagi toimis," selgitas Põllu.

Lisaks klassikalistele muuseumieksponaatidele on näitusel pandud suur rõhk interaktiivsetele osadele. Näiteks saab ennast näha erinevate ajastute meeste ja naistena. Erilahenduste disaineri Kristian Kirsfeldti sõnul on interaktiivsete lahenduste tegemine ühest küljest väljakutse, kuid teisalt justkui maiuspala, sest disainer saab fantaasia tõeliselt lendu lasta.

"Siin näitusel saab kogeda libahundiks olemist, saab kogeda, mismoodi on autistil maailmatunnetus, saab ennast panna tippsportlase rolli. Saab selliseid huvitavaid kehalisi kogemusi läbi elada, mida võib-olla muidu nii lihtsalt ei saagi," rääkis Kirsfeldt.